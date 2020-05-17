Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Бюрократизация ситуации с пандемией отрицательно сказалась на борьбе с распространением коронавируса в США, передаёт 17 мая NBC.

Соответствующее заявление сделал Питер Наварро, возглавляющий Национальный совет по торговле при Белом доме. Он упрекнул в чрезмерном и пагубном бюрократизме американские Центры по контролю и профилактике заболеваний:

«Они не только забюрократизировали тестирование, но и проводили его плохо. Это отбросило нас назад».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев COVID-19 в Соединённых Штатах превышает 1,47 млн, количество летальных исходов — 88 898, число излечившихся — 268 376.

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