Нью-Йорк, США, , 20:34 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео завил, что Соединенные Штаты пока не продвинулись в подтверждении версии искусственной природы нового коронавируса SARS-CoV2. Об этом Помпео сказал в интервью американскому изданию Breitbart News.

«К сожалению, мы недалеко продвинулись от той точки, где находились недели и недели назад», — констатировал Помпео, отвечая на вопрос о том, как продвигается подтверждение версии о том, что коронавирус — это биологическое оружие.

Госсекретарь вновь обвинил Китай в том, что он не предоставляет никаких данных о коронавирусе и не собирается оказывать Вашингтону помощь в установлении первоисточника коронавируса SARS-CoV2.

«Мы знаем, что он начался в Ухане, но не знаем, где и от кого именно. А это важные вещи», — отметил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США готовят против Китая санкции за коронавирус. Пока речь идет о том, чтобы наказать Китай за недостоверную информацию о характере коронавирусе и сокрытии степени угрозы из-за чего, западные страны, как они сами считают, не смогли правильным образом подготовиться к пандемии.