Вена, 17 мая 2020, 20:30 — REGNUM Поздравление Биньямину Нетаньяху с назначением на должность премьер-министра направил австрийский канцлер Себастьян Курц.
В соцсети Курц адресовал израильскому премьер-министру своё поздравление, отметив, что ожидает «углубления прекрасных отношений между Израилем и Австрией».
https://twitter.com/sebastiankurz/status/1262040025501442048
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с назначением Нетаньяху на должность премьер-министра Израиля 17 мая поздравил президент России Владимир Путин.
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