Луганск, , 20:11 — REGNUM Обстрелу ВСУ подверглась бригада рабочих в момент восстановления ЛЭП, питающей Алчевский металлургический комбинат (ЛНР), сообщает 17 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел ВСУ устроили сегодня, 17 мая. Украинские формирования, «несмотря на предоставленные письменные гарантии безопасности», два раза атаковали бригаду энергетиков ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания».

Под обстрел также попали наблюдатели представительства республики в СЦКК. Сначала, в 12:50 мск, начали стрелять с направления Орехово (Украина) с применением крупнокалиберного вооружения.

Второй обстрел был произведён оттуда же в 14:15 мск. Украинская сторона пустила в ход вооружения БМП-2, сделав два десятка выстрелов.

Рабочим пришлось прервать работу и эвакуироваться. На месте ЧП присутствовали зеркальные патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, зафиксировавшие нарушения со стороны ВСУ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЛЭП «Михайловка — Коммунарская» была повреждена обстрелом ВСУ накануне, 16 мая. Обстрел вёлся в направлении Берёзовского (ЛНР) с применением вооружения БМП-2. Алчевский завод был переведён на резервное электропитание.

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