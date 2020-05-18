Приштина, , 01:42 — REGNUM Члены профсоюза национального театра Косово 17 мая провели акцию протеста против решения правительства Албании и Мэрии Тираны о сносе Национального театра в Тиране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, десятки артистов и простых граждан, с соблюдением всех предусмотренных минздравом мер предосторожности в период пандемии, встали на расстоянии двух метров друг от друга на площади Скендербега в Приштине с табличками «Можно разрушить стены, но не Театр», «Я театр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 17 мая, несмотря на протесты граждан, было снесено здание Национального театра в Тиране. В ходе протестов были задержаны 37 человек. Среди них политические деятели, артисты и журналисты. Против ликвидации здания, считающегося объектом албанского культурного наследия, выступили президент Албании Илир Мета и глава правительства Косово Альбин Курти.