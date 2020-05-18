Приштина, , 01:42 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 17 мая выступил с осуждением сноса здания Национального театра в Тиране. Политик заявил, что здание, против сноса которого неоднократно протестовали граждане, было снесено в угоду сиюминутным интересам нескольких лиц.

На своей странице в социальной сети Facebook Курти заявил, что он поддерживает артистов и жителей Тираны, выступивших в защиту театра.

«Мы должны защищать каждый фрагмент нашей (албанской — ИА REGNUM) культуры. Часть её у нас украли сербские захватчики — 1200 культурный артефактов Косово. Другую часть у нас отобрала диктатура и идеология, на нее зарились академии соседних государств, её продавали и подрывали из-за невежества чиновников или международной коррупции», — подчеркнул политик.

«Архив народа, его память, должна сохраняться нетронутой режимами. Культура создается на протяжении истории режимов, но ее стержнем является творчество и устремления народа», — заявил Курти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены тиранской ячейки партии Курти «Движение за самоопределение» приняли участие в протесте против сноса театра.

Читайте ранее в этом сюжете: Сторонники премьер-министра Косово присоединились к албанской оппозиции