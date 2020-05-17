Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Соединённые Штаты поприветствовали начало функционирования в Израиле нового правительства. Соответствующее заявление сделал 17 мая американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Помпео «Нам очень повезло, что у нас в Иерусалиме есть такие сильные и опытные партнёры».

Американский дипломат подчеркнул, что Иерусалим и Вашингтон будут вместе работать «для безопасности и процветания наших народов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 35-е правительство Израиля состоялось: его состав утверждён сегодня, 17 мая, голосованием в Кнессете. Глава правительства Биньямин Нетаньяху принял присягу.

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