Дамаск, , 19:01 — REGNUM Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вдоль побережья Сирии возле российских военных баз Хмеймим и Тартус, сообщают 17 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Морской авиаразведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Он более полутора часов курсировал вблизи воздушного пространства Сирии, приближаясь к побережью этой страны на 45 км.

P-8A Poseidon совершал полёт над международными водами Средиземного моря на высоте 8,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля российский истребитель Cу-35, взлетевший с авиабазы Хмеймим, был вынужден сблизиться с P-8A Poseidon и заставить его изменить курс, так как самолёт-разведчик США слишком близко подходил к российским базам в Сирии.

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