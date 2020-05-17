Тегеран, , 18:57 — REGNUM Отказаться от преследования иранских танкеров, идущих в Венесуэлу, призвали власти Ирана американцев, сообщили 17 мая в пресс-службе иранского МИД.

Отмечается, что 17 мая заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи сделал соответствующее заявление на встрече с представляющим интересы США в Иране послом Швейцарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 14 мая заявил, что США преследуют идущие в Венесуэлу танкеры с нефтью и с топливом.

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