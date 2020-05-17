Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Американские аппараты ИВЛ направлены в Россию, пишет 17 мая Washington Examiner.

Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео, комментируя предложение президента США Дональда Трампа помочь России с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.

Помпео «Это оборудование уже в пути».

Американец добавил, что Вашингтон «рад возможности попытаться помочь» России справиться с эпидемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая Трамп заявил, что в Россию будут направлены аппараты ИВЛ. Он сказал, что Путин принял его предложение об отправке помощи.

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