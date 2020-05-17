Гандинагар, Индия, , 18:02 — REGNUM Рабочие-мигранты в штате Гуджарат снова устроили массовые беспорядки и столкновения с полицией, 17 мая сообщает агентство Reuters.

По сообщению полиции, около 1500 мигрантов в Раджкоте «неправильно поняли» отмену поездов, предназначенных для их эвакуации, перекрыли дороги, разбили несколько машин и закидали полицию камнями.

Власти Индии пытаются вывезти из штата Гуджарат рабочих из других штатов Индии, которые оказались в тяжелом положении из-за общенационального карантина и бунтуют уже много дней подряд.

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