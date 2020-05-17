Прага, , 18:01 — REGNUM Вице-премьер Чехии и министр внутренних дел этой страны Ян Гамачек заявил, что у чешской полиции и спецслужб, по всей видимости, нет никаких доказательств того, что российский дипломат якобы ввозил на территорию страны яд рицин, с целью отравить ряд местных политиков. Об этом Гамачек заявил в эфире Чешского ТВ.

Напомним, что чешские СМи в конце апреля начали раздувать истерию на тему того что в Прагу приехал российский дипломат, который якобы привез с собой яд рицин, чтобы отравить трех чешских политиков, связанных со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу, установкой памятника власовцам, а также переименованием площади перед посольством в России в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Российское посольство в Чехии, а также российские власти категорически опровергли данные заявления и назвали их «вопиющими и гнусными». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у чешской стороны нет никаких доказательств для таких серьезных обвинений. Даже президент Чехии Милош Земен усомнился в том, что эта информация правдивая.

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.