Тегеран, 17 мая 2020, 18:00 — REGNUM Заявления о том, что российские власти якобы недовольны сирийским президентом Башаром Асадом следует отнести к разряду очередных спекуляций, сообщает 17 мая Mehr.

Соответствующее заявление сделал российский посол в Иране Леван Джагарян.

«Как вы знаете, есть некоторые спекуляции на тему, что Россия недовольна Асадом. Но это частные заявления, которые не отражают официальную позицию российского государства».
Джагарян

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил 12 мая, что Москва просто вынуждена сотрудничать с Дамаском, хотя Асадом в российском руководстве «недовольны».

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