Тегеран, 17 мая 2020, 18:00 — REGNUM Заявления о том, что российские власти якобы недовольны сирийским президентом Башаром Асадом следует отнести к разряду очередных спекуляций, сообщает 17 мая Mehr.
Соответствующее заявление сделал российский посол в Иране Леван Джагарян.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил 12 мая, что Москва просто вынуждена сотрудничать с Дамаском, хотя Асадом в российском руководстве «недовольны».
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