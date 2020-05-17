Иерусалим, , 17:45 — REGNUM Состав нового израильского правительства утверждён Кнессетом. Заседание израильского парламента проходит сегодня, 17 мая.

Правительство в предложенном его главой Биньямином Нетаньяху составе одобрило большинство израильских депутатов: 73 из 120.

На этом же заседании Кнессета Нетаньяху и глава партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц приняли присягу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава партии «Ликуд» Нетаньяху и Ганц после долгих переговоров смогли сформировать коалиционное правительство. Первые полтора года его будет возглавлять Нетаньяху, а следующие полтора — Ганц.

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