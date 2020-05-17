Москва, , 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Речь об этом зашла в программе «Москва. Кремль. Путин», которую транслировали сегодня, 17 мая, на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, России просто необходимо сделать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию. Таким образом российский лидер дал понять, что Россия — это отдельная цивилизация.

«Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют», — отметил президент России.

В качестве примера Путин привел искусственный интеллект, беспилотную технологию, генетику, медицину и образование.

Напомним, что ранее Путин уже говорил, что тот кто создаст искусственный интеллект, то будет править миром.