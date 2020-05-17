п.Камышеваха , , 17:33 — REGNUM Гранаты и корпуса РПГ (реактивная противотанковая граната) обнаружены у жителя посёлка Камышеваха (Луганская область, Украина), передаёт 17 мая «112 Украина».

По данным полиции, боеприпасы обнаружены у жителя Камышевахи (посёлок находится рядом с ЛНР). В ходе обыска у жителя посёлка изъяты две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

Обыск проводился у мужчины в рамках уголовного дела. Украинские власти обвиняют жителя Камышевахи в том, что он в 2014 году прятал у себя человека, участвовавшего в боевых действиях на стороне Донбасса.

По версии украинского следствия, эти боеприпасы остались у жителя Камышевахи от донбассца, который у него жил. Также обвинители считают, что он торговал этим оружием.