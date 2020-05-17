Кабул, , 17:11 — REGNUM Соглашение о разделении власти в Афганистане подписали президент страны Ашраф Гани и его политический оппонент Абдулла Абдулла, передаёт 17 мая 1 TV.

Согласно договорённости, бывший премьер-министр страны Абдулла теперь будет руководить Высшим советом по национальному примирению.

Соратники Абдуллы займут в афганском правительстве несколько мест (станут министрами).

Напомним, Абдуллу поддерживает политическая партия «Исламское общество». Она участвовала в его так называемой инаугурации, которую Абдулла провёл в начале марта, не соглашаясь с победой Гани на выборах.

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