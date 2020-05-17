Тегеран, , 17:12 — REGNUM Иранские власти приветствуют достигнутое внутриафганское соглашение о разделе властных функций, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави 17 мая в своём официальном заявлении.

Комментируя подписанное соглашение между афганским президентом Ашрафом Гани и его политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой, глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что его страна готова содействовать «политическому диалогу» в Афганистане.

Он также отметил, что Иран выступает за «единение афганских групп и группировок», причём это касается и договорённостей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Гани и Абдулла (бывший премьер-министр Афганистана) были оппонентами на президентских выборах, итоги которых подводились с большими затруднениями: Абдулла не признавал победы Гани.

Наконец, в начале марта состоялась инаугурация Гани, но Абдулла, считая себя президентом, провёл также «инаугурацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая Гани и Абдулла подписали соглашение о разделении власти.

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