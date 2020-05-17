Прага, , 16:29 — REGNUM Решение об отстранении российских компаний от участия в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы» (регион Моравия, Чехия) намерены осуществить чешские власти, сообщает 17 мая Denik N.

Чешское правительство в конце апреля одобрило соответствующий секретный документ, позволяющий не допустить к строительству компании из России и из Китая.

Аргументируется это ограничение тем, что компании из России и из Китая могут представлять для национальной безопасности Чехии стратегическую угрозу.

Напомним, «Дукованы» была построена в результате договора Чехословакии и СССР в 1970 г. Это была первая АЭС в стране. Сейчас она принадлежит и управляется компанией ČEZ Group.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии вновь запустили третий энергоблок АЭС «Дукованы»