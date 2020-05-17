Иерусалим, , 16:13 — REGNUM Пришло время для аннексии территорий, которые Палестина считает своими, а Израиль — своими, заявил 17 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе выступления в Кнессете, передаёт израильское телевидение.

Представляя израильским депутатам новое правительство, его глава объявил, что территории Западного берега Иордана и Иорданской долины для Израиля имеют большую историческую ценность, поскольку именно там появился и развивался еврейский народ.

Нетаньяху «Пришло время распространить израильский суверенитет [на эти земли] и вписать ещё одну славную главу в историю сионизма».

Напомним, о планах аннексировать принадлежащий Палестине Западный берег Нетаньяху говорит не первый год. В этом его активно поддерживают США, однако ближневосточные страны и Турция осуждают такие планы.

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