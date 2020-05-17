Приштина, , 16:02 — REGNUM Глава тиранского отделения партии премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти «Движения за самоопределение» Боикен Абази присоединился к протестам против сноса Национального театра в Тиране, инициированном Демократической партией Албании и Социалистическим движением за интеграцию.

Как сообщает албанское новостное агенство Lapsi, Абази обратился к полицейским с призывом очистить площадь, назвав решение мэрии и правительства о сносе театра является незаконным.

«Театр может и должен быть восстановлен. В таких случаях граждане поднимаются на восстание. Территория, оккупированная в связи с антизаконным постановлением, должна быть освобождена. Мы требуем, чтобы полиция освободила Театральную площадь. Театр принадлежит артистам и народу, а не правительству и диктатуре», — заявил оппозиционер.

Напомним, албанское отделение у косовского «Движения за самоопределение» появилось лишь в прошлом году, однако за это время его участники уже успели поучаствовать в ряде протестов.

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