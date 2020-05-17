Москва, , 15:44 — REGNUM Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, заявил президент России Владимир Путин.

«Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер добавил, что искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина и образование являются составляющими базы, на которой будет развиваться страна.

Интервью с российским лидером состоялось в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что генетика сыграет решающую роль в технологическом развитии страны в обозримой перспективе.

При этом она должна быть построена так, чтобы не просто «создать научный задел, а конвертировать их, и как можно быстрее, в практический результат, реальные технологии, конкурентную в России и в мире продукцию», указал Путин.

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