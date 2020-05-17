Ташкент, , 15:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщили 17 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

Стороны отметили эффективное взаимодействие по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище. Главы государств обсудили также пути наращивания торговых отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что глава государства не планирует отмечать свой день рождения. Токаев не любит праздновать это событие, так как в семье было не принято отмечать дни рождения, отметил Уали.

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