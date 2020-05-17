Анкара, , 15:47 — REGNUM Все конфликты на территории постсоветских стран якобы произошли при «прямом или опосредованном участии» России. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига 16 мая в интервью изданию Bloomberg Businessweek Türkiye.

На вопрос журналиста о конфликтах на постсоветском пространстве дипломат ответил:

«Во всём, что вы сказали, можно увидеть одну общую черту, которую мы прослеживаем в каждом конфликте. И это Россия. Это первопричина», — рассказал он.

Сибига отметил, что Россия ведёт против Украины «информационную войну» в третьих странах. В качестве примера он назвал «эпатажные представления по всему миру», посвящённые Дню Победы.

«Россия… цинично искажает историческую правду, представляя себя в роли главного «антифашиста», — добавил дипломат.

Напомним, официальный Киев отрицает гражданский характер войны в Донбассе. Для того, чтобы снять с себя ответственность, представители украинского режима придумали некую «российскую агрессию», в то время как армии РФ в Донбассе нет, а Россия является лишь гарантом выполнения Украиной Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сибига возмутился исполнение песни «Катюша» в турецком городе Аланья и заявил, что это может отвернуть от Турции украинских туристов.

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