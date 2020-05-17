Париж, , 15:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дизи-ле-Грос, небольшую деревню к северо-востоку от города Лан, столицы французского департамента Эна, около 11 часов утра по местному времени, передает France Info.

Известно, что эта поездка президента стала первой более чем за два месяца изоляции, которая не была посвященным борьбе с коронавирусом.

Глава государства почтил память погибших солдат перед памятником бойцам битвы за Францию. Несмотря на 60 000 смертей весной 1940 года, этот эпизод «является слепым пятном во французской военной памяти».

Затем Эммануэль Макрон выступил с речью, чтобы приветствовать действия Шарля де Голля. Последний создал 17 мая 1940 года 4-ю линейную дивизию в попытке замедлить быстрое наступление вермахта на севере и востоке Франции. Битва при Монкорне потерпела неудачу, но позже была признана смелым поражением.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен отпраздновать две другие годовщины: 18 июня посетить мемориал в Мон Валериан, место поклонения не только жертвам нацизма, но и тем, кто погиб в других военных конфликтах, защищая интересы Франции, и затем 50-летие со дня смерти Шарль де Голля, 9 ноября 1970 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в департамент Эна, чтобы принять участие в церемонии и отпраздновать битву под командованием Шарля де Голля 17 мая 1940 году.

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