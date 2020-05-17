Тирана, , 15:49 — REGNUM В посольстве ЕС в Тиране 17 мая прокомментировали решение о сносе Национального театра в Тиране, ставшего поводом для не прекращающихся уже несколько дней акций протеста.

На странице посольства в социальной сети Twitter было опубликовано следующее:

«Снос Национального театра был осуществлен в то время, когда мы призывали к диалогу между властями и гражданским обществом перед принятием окончательного решения. Мы выражаем сожаление в связи с тем, что этот призыв не был услышан соответствующими национальными и местными институтами. С ранних часов сегодняшнего утра мы с глубокой тревогой наблюдаем за развитием ситуации. Мы призываем стороны проявить сдержанность и предотвратить эскалацию ситуации», — заявили представители ЕС.

В ходе протестов уже были арестованы 37 человек, среди которых актеры Национального театра и политические деятели. Один из полицейских был ранен при исполнении обязанностей.

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