Каракас, , 15:17 — REGNUM Варианты запуска воздушного сообщения между двумя странами рассматривают Россия и Венесуэла. Об этом 17 мая рассказал российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, приводимым ТАСС, вопрос возможности запуска прямого авиасообщения прорабатывается двумя сторонами давно.

«Обсуждались различные варианты, в том числе через Гавану», — заявил российский посол и добавил, что именно по этому вопросу он в недавнем времени встречался с министром туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

Также, как указал Мелик-Багдасаров, на данной встрече обсуждался вопрос о возможности обеспечения коммерческой загрузки таких авиарейсов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская государственная компания «Роснефть» полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле.