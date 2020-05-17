Тирана, , 15:24 — REGNUM Президент Албании Илир Мета прокомментировал снос здания Национального театра, который был начат сегодня, 17 мая, в 4:30. Об этом сообщает албанское государственное новостное агентство ATA.

«Несколько часов назад, под покровом тьмы, мафия издала указ об уничтожении не только одного из памятников культурного наследия Европы, но и всякой иллюзии существования правового государства в Албании», — заявил президент.

«Одновременное совершение насилия в отношении артистов и журналистов стало позором для мафии у власти», — продолжил Мета и сравнил снос театра с предпринятой тоталитарным режимом Энвера Ходжи в 1967 акцией по сносу церквей и мечетей.

Напомним, тогда в Конституции Албания была провозглашена первым в мире атеистическим государством.

«Это непростительное преступление против Конституции, закона и нравственности», — завершил президент.

Стоит отметить, что албанский президент очень любит бросаться громкими словами и историческими сравнениями, однако не склонен долго последовательно проводить единую линию — вспомним хотя бы его попытки организовать тройные выборы 13 октября 2019 года или призывы отправить премьер-министра Эди Раму вслед за Чаушеску (румынским диктатором, убитым военными в 1989).

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