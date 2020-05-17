Джакарта, , 14:45 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что продолжают отслеживать информацию об инциденте, произошедшем на рыболовном судне, принадлежащем китайской компании, передает внешнеполитическое ведомство страны.

По данным МИД, группа граждан Индонезии, которые были заблокированы в Сомалийском море и работали на рыболовном судне Luqing Yuan Yu 623.

Чтобы подтвердить эту информацию, министерство иностранных дел Индонезии связалось с различными сторонами, в том числе с рядом ассоциаций мореплавателей и компаний-перевозчиков для получения дополнительной информации.

Глава МИД Индонезии немедленно поручила послам Индонезии в Пекине и Найроби запросить более подробную информацию об этом инциденте у местных властей в Китае и Кении.

Министерство иностранных дел сотрудничает с индонезийской национальной полицией и другими соответствующими министерствами, чтобы также отслеживать развитие ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии вызовет посла Китая из-за останков индонезийских граждан, работающих на китайском судне.

Подробнее в материале: МИД Индонезии вызывает посла КНР из-за инцидента на китайском судне