Киев, , 14:52 — REGNUM В украинском учебнике истории за 10-й класс в качестве иллюстрации детей-«узников ГУЛАГА» размещена фотография из финского концлагеря. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Учебник за авторством Гисем А.В. издан в Харькове издательством «Ранок» в 2018 году и рекомендован министерством образования Украины.

На 165 странице учебника, в разделе, посвящённом конституции СССР 1936 года, размещена фотография, сделанная фотокорреспондентом газеты «Фронтовая иллюстрация» Галиной Санько летом 1944 года в освобождённом от финнов городе Петрозаводске. Верхняя часть фотографии обрезана таким образом, чтобы не была видна предупреждающая надпись на финском языке. Подпись в учебнике гласит: «Дети — Узники ГУЛАГа. Конец 1930-х годов».

Напомним ИА REGNUM, ранее в украинском учебнике по географии обнаружили информацию о том, что место происхождения турок, евреев и многих европейских народов может находиться на Западной Украине, на территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

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