Сеул, , 14:36 — REGNUM Сеульское отделение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Южную Корею и КНДР «сделать шаг на встречу» для воссоединения членов разделенных семей, сообщает Yonhap News.

Во Всемирный день семьи (15 мая) представители УКВПЧ ООН отметили, что 65% людей, желающих встретиться с родственниками из КНДР, исполнилось более 80 лет, а также настоятельно рекомендовали правительствам двух стран разрешить членам семей, разделенных в годы Корейской войны 1950−1953 гг., обмениваться письмами, проводить телефонные разговоры и видеовстречи.

По данным министерства объединения Южной Кореи за апрель 2020 года, 39,59% людям, находящихся в списках для участия во встречах разделенных семей, исполнилось 80−89 лет, 25,96% — более 90 лет.