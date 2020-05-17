Абу-Даби, , 14:28 — REGNUM Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приобрели шесть вертолетов и два судна для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Журналисты отмечают, что указанная техника будет якобы предоставлена силам ЛНА и будет использоваться у берегов Ливии для противодействия противникам Хафтара.

Напомним, в апреле 2019 года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, в котором базируется Правительство национального согласия (ПНС), столкновения между противниками с тех пор унесло жизни по меньшей мере 1 тыс. человек.

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