Джакарта, , 14:23 — REGNUM Индонезия оказала большую помощь и содействие островным государствам в Тихом океане, одной из которых является Фиджи, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Индонезия передала гуманитарную помощь Фиджи после тропического циклона «Гарольд». 13 тонн гуманитарного груза было передано послом Индонезии на Фиджи министру обороны и одновременно главе Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Фиджи.

«Мы сожалеем о том, что случилось с нашими братьями на Фиджи, мы надеемся, что эта помощь может облегчить бремя тех, кто пострадал от циклона «Гарольд», — заявил посол Индонезии на Фиджи Беньямин Карнади.

Напомним, правительство Фиджи закрыло свой аэропорт до конца мая 2020 года, что помешало возвращению на родину 39 граждан Индонезии.