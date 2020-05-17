Красногорск, , 14:20 — REGNUM Второй военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с российскими военными специалистами на борту, помогавшими в Сербии в борьбе с новым коронавирусом, приземлился в Подмосковье. Об этом 17 мая сообщили в российском оборонном ведомстве.

«На аэродром «Чкаловский» (Московская область) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что у прилетевших на родину российских военных специалистов обязательно измеряется температура тела и в отношении проводятся в обаятельном порядке проводятся другие санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ из числа четырех вылетевших из Белграда с российскими военными специалистами на борту, которые помогали в Сербии в борьбе с коронавирусом, совершил посадку на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.