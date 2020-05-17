Иерусалим, , 14:08 — REGNUM Сформированное по итогам выборов 2 марта текущего года новое, 35-ое правительство представил Кнессету (парламенту Израиля) глава правительства этой стан Биньямин Нетаньяху. Трансляцию парламентского заседания, в ходе которого должно быть утверждено новое израильское правительство, 17 мая ведет парламентский канал телевидения Израиля.

«Народ хотел единства, и он его получил. Я представляю 35-е правительство Израиля», — заявил глава правительства страны и после этого назвал всех членов будущего израильского кабинета министров.

Также известно, что в новом правительстве будет 36 министров и оно является самым крупным за всю историю страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Израиля подтвердило факт смерти посла Китая Ду Вэя.