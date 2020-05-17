Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 67-летием. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе президента республики.

Отмечается, что кроме Путина Токаева поздравили лидеры Узбекистана, Киргизии и Азербайджана Шавкат Мирзиёев, Сооронбай Жээнбеков и Ильхам Алиев.

Кроме того, Токаева поздравили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали сообщил, что Токаев не планирует праздновать свой день рождения. президент не любит праздновать этот день, так как в его семье было не принято отмечать дни рождения. Вместе с тем от глав государств поступают поздравления, отметил Уали.

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