Тирана, , 14:07 — REGNUM Руководители албанских оппозиционных партий — ПД (Демократическая партия) и ЛСИ (Социалистическое движение за интеграцию) были оштрафованы полицией Тираны и лишены водительских прав при проведении митинга протеста. Среди них и жена президента страны Илира Меты глава ЛСИ Моника Крюемади. Поводом для применения данных мер стало нарушение политиками мер по ограничению распространения коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, причиной протестов стало принятое в 15 мая решение о сносе Национального театра. После принятия данного решения граждане несколько дней подряд собирались вокруг здания, требуя отмены данного решения. Однако в ночь с 16 на 17 мая здание было снесено.

Мэрия Тираны предоставила гражданам проект нового здания, однако протесты не стихают.

Против сноса здания выступали как актеры, так и простые жители, которые считали здание объектом культурного наследия. Однако в мэрии сочли ремонт театра экономически невыгодным.

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