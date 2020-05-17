Париж, , 13:53 — REGNUM Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен критикует правительство за «ложь» о масштабах кризиса в области здравоохранения и средств, необходимых для его разрешения, передает BFM TV.

«Это факт, и они возьмут на себя ответственность за это. Избиратели примут решение», — предупредила Марин Ле Пен, отвечая на вопрос о многочисленных жалобах, поданных с начала эпидемии в Европейский суд в отношении членов исполнительной власти.

«Я могу понять, что французы, потерявшие любимого человека (из-за COVID-19), требуют ответственности перед судом», — заявила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан подтвердил желание правительства открыть «максимум туристических мест»21 июня, чтобы начать сезон.

Подробнее в материале: Правительство Франции хочет открыть «максимум туристических мест» в июне