Красногорск, , 13:44 — REGNUM Первый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ из числа четырех вылетевших из Белграда с российскими военными специалистами на борту, которые помогали в Сербии в борьбе с коронавирусом, совершил посадку на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России», — говорится в сообщении и напоминается, что прилетевшие на родину российские военные в Сербии оказывали помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Также указывается, что все прибывшие проходят процедуру измерения температуры тела и другие обязательные мероприятия санитарно-эпидемиологического характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Испании от COVID-19 за последние сутки скончались 87 человек.