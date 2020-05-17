Кишинёв, , 13:47 — REGNUM Участники акции протеста, организованной членами Национального совета ветеранов в центре Кишинева, выдвинули ряд требований. Об этом сообщает 17 мая NewsMaker.md.

Собравшиеся требуют отставки президента Молдавии, главы правительства и председателя парламента.

Также ветераны потребовали: один раз в год получать путевку в санаторий; бесплатный полис медицинского страхования, который будет действовать пожизненно; ежемесячное денежное пособие в сумме 1700 леев; помощь в организации почетных похорон; бесплатное лечение; предоставление бесплатных медикаментов ветераном и членам их семей; выход на пенсию в 55 лет; пенсию, размер которой не должен быть ниже установленного прожиточного минимума; начисление компенсации за оплату коммунальных услуг в размере 50% для ветеранов и членов их семей.

Как сообщают журналисты, участники акции протеста собрались пройти маршем к администрации президента и к зданию парламента Молдавии. Также они пообещали провести массовую акцию через две недели.

Заместитель главы инспектората общественного порядка полиции города Кишинева Алексей Гросу заявил, что организаторы протеста нарушили требование закона, согласно которому во время эпидемии нельзя собираться более 50 человек. Также организаторы не предоставили сотрудникам правоохранительных органов списки участников акции.

По словам Гросу, все выявленные случаи несоблюдения социальной дистанции в один метр будут задокументированы полицией. Штраф за данные нарушения составляет до 25 тыс. леев.

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