Париж, , 13:32 — REGNUM Государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан подтвердил желание правительства открыть «максимум туристических мест» 21 июня, чтобы начать сезон, сообщает Le Figaro.

«21 июня — начало лета: я надеюсь, что в этот день, а возможно, даже раньше, если позволят санитарные условия, будут доступны максимальное количество мест, чтобы действительно начался летний сезон», — отметил Жан-Батист Лемуан.

«Именно французы станут двигателем возрождения туристической экономики», — заверил госсекретарь.

Напомним, гостиницы, рестораны, туроператоры: вся индустрия Франции была закрыта с середины марта 2020 года. 62 000 французских предприятий уже получили 6,2 млрд евро в виде кредитов, гарантированных государством.

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