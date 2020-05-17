Киев, , 13:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество остановить «репрессии», которые Россия якобы проводит в Крыму и в Донбассе. Обращение опубликовано 17 мая на официальном сайте МИД Украины.

«Российская «агрессия» против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии», — сказано в документе.

В МИД Украины считают, что Россия нарушает права человека в Крыму.

«Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения в тюрьмы, безосновательные аресты и обыски, запугивания», — сообщили в ведомстве.

В сообщении также сказано о том, что Россия якобы причастна к похищениям и убийствам украинских военнослужащих и «местных патриотов» в Донбассе.

Никаких конкретных примеров и доказательств украинская сторона в очередной раз не предоставила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет создать площадку переговоров по «возврату» Крыма в состав Украины.

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Напомним, несмотря на предельно антироссийскую риторику украинских властей и обвинения в «агрессии», Россия в реальности не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь стремится урегулировать гражданскую войну на Украине, участвуя в международных переговорах.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором жители полуострова выразили желание воссоединиться с РФ. Референдум прошел после госпереворота на Украине.

Отметим, что под «активистами», которых Россия «угнетает» в Крыму, украинские власти подразумевают, как правило, членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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