Брюссель, , 12:33 — REGNUM Различные «источники из России» якобы способствуют распространению в странах Евросоюза теорий заговора и дезинформации о коронавирусе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По его словам, «дезинформацию» распространяют якобы официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ. Это может якобы иметь существенные последствия для здравоохранения, добавил он.

Цель подобной «дезинформации» — поставить под сомнение авторитет и способность Евросоюза и стран-членов объединения преодолеть кризис, передает РИА Новости слова Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственный департамент США обвинил Россию в дезинформации о ситуации с распространением коронавируса.

В Госдепе утверждают, что «российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования».

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