Джакарта, , 12:31 — REGNUM Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) сообщает, что рынок синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии продолжает расти, сообщает Antara.

В тот момент, когда мир переключает свое внимание на пандемию COVID-19, производство и торговля синтетическими наркотиками и сырьем для производства наркотических средств увеличиваются до новых рекордов в регионе.

Известно, что в 2019 году в странах региона изъяли 115 тонн метамфетамина. Эта цифра не включает данные из Китая, где ежегодно конфискуют в среднем около 30 тонн метамфетамина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что период изоляции привел к падению оборота наркотических веществ на 30−40%.

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