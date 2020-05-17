Анкара, , 12:19 — REGNUM Украина и Турция продолжают работать над соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ), несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига 16 мая в интервью изданию Bloomberg Businessweek Türkiye.

«Переговоры по соглашению о ЗСТ также продолжаются, несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу «растите вместе», — рассказал он.

Посол рассказал, что в 2019 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 22,3%.

«Собственно мы работаем для того, чтобы не потерять такую динамику», — добавил представитель Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сибига назвал исполнение песни «Катюша» на 9 мая в одном из турецких городов «антиукраинской провокацией» и пригрозил Турции потерей украинских туристов.

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