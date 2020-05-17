Анкара, , 12:10 — REGNUM Россия является для Турции не стратегическим, а тактическим партнером. Об этом заявил бывший министр обороны Турции Фикри Ышык на конференции «Будущее трансатлантического союза», сообщает «Голос Америки» (СМИ — иностранные агент в России).

«Наличие тесных отношений, особенно в экономической сфере, не означает, что эти отношения являются стратегическим», — сказал экс-министр. По его словам, причиной вступления Турции в НАТО является именно Россия.

Вместе с тем он поддержал покупку зенитного ракетного комплекса С-400. Однако обвинил в этом США, так как Вашингтон не передал технологии и отказался от совместного производства зенитных систем.

Бывший министр также оценил ситуацию в Сирии. По его мнению, будущее этой страны возможно только без президента Башара Асада. Ышык добавил, что для решения ситуации в Сирии Анкара вынуждена строить отношения с Москвой.

Напомним, 11 мая в Министерстве транспорта России сообщили российская сторона может ввести ограничения для автоперевозчиков из Турции.

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