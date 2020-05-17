Бангкок, , 12:29 — REGNUM С 16 мая власти Таиланда исключили Южную Корею и Китай, включая Гонконг и Макао, из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Напомним, что власти Таиланда продлили временный запрет на прибытие в аэропорты страны всех международных пассажирских рейсов в рамках борьбы с распространением коронавируса до 31 мая.

Известно, что в воскресенье, 17 мая, в Таиланде были выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 3028 человек, общее количество умерших от инфекции — 56 человек.