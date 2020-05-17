Киев, , 11:42 — REGNUM Законы об открытии рынка земли и о национализированных банках создают наднациональные структуры управления Украиной, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин 16 мая в эфире телеканала Zik.

«Украина готовится стать территорией, где будут сбывать всю ту продукцию, которую сюда будут завозить. Нас лишают права быть производителями, нас лишают права контролировать землю… К чему это ведёт? Нас готовят стать придатком чужих рынков», — рассказал он.

Добкин объяснил, что Украина будет только потреблять, причём то и в том объёме, что скажут иностранные структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института сердца министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров рассказал, что Украине запрещено разрабатывать собственные вакцины, поэтому своя вакцина от COVID-19 на Украине не появится.

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