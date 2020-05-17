Пекин, , 11:05 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун призвал крупное мусульманское объединение Нахдатул Улама играть более важную роль в налаживании отношений между Индонезией и Китаем, сообщает Antara.

«Нахдатул Улама играет необычайную роль в рождении Индонезии. Таким образом, в дальнейшем Нахдатул Улама будет играть очень важную роль в отношениях Индонезии с Китаем», — заявил посол на вебинаре, посвященном 70-летию двусторонних отношений Индонезии и Китая.

«Чем больше индонезийских студентов едут в Китай и чем больше китайских студентов едут в Индонезию, тем крепче будут отношения», — отметил посол Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поручил упростить распределение социальной помощи.

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