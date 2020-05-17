Джакарта, , 10:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил упростить распределение социальной помощи, чтобы община могла быстрее получать помощь, сообщает Antara.

«Я поручил министру-координатору человеческого развития и культуры, министру социальных дел ускорить процесс распределения денежных переводов, упростив процедуру», — заявил президент.

По его словам, объем помощи, распределяемой правительством, по-прежнему ниже 30% от общего объема помощи, которая должна быть выплачена.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия присоединилась к глобальной программе испытаний вакцины против COVID-19, координируемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Подробнее в материале: Индонезия присоединилась к программе испытаний вакцины против COVID-19

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